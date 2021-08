Piromani sorpresi ad appiccare un incendio, in due fermati a Caserta

ROMA – Nel tardo pomeriggio di un infuocato 12 agosto 2021, alcuni volontari Wwf ed aspiranti Guardie Wwf appartenenti al nucleo provinciale di Caserta, nella loro attività di presidio del territorio in supporto alle autorità pubbliche, hanno individuato due soggetti intenti ad appiccare un incendio sul monte Tifata, vicino Caserta. Prontamente i volontari hanno allertato i Carabinieri Forestale, al numero di emergenza 1515. In zona è subito arrivato un elicottero dell’Arma il cui intervento è stato decisivo per coordinare le squadre a terra e per giungere al fermo dei due soggetti.



Il Wwf Italia continuerà a sostenere l’importante azione delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e di tutte le autorità che sono impegnate nella lotta contro i criminali che stanno distruggendo il nostro patrimonio più importante. Questo episodio è la prova di quanto sia importante il ruolo delle associazioni di protezione ambientale e di volontari come le guardie Wwf che grazie ai corsi di formazione offerti dall’Associazione sono capaci di operare con efficacia sul territorio, a supporto degli organi dello Stato, per contrastare le illegalità.