Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 523 nuovi positivi e 6 morti

ROMA – Contagi ancora in aumento. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 523 nuovi casi e 6 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia arriva a 252.235 mentre i deceduti si attestano a 35.231. Gli attualmente positivi sono 14.081 con un incremento di 290 rispetto a ieri. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono 226 in piu’. In totale i guariti arrivano a 202.923.

