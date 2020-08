Coronavirus, Salvini: “Migranti l’unico problema, il governo ha morti sulla coscienza”

ROMA – “L’unico problema legato al virus non sono i ragazzi che ballano ma quelli che sbarcano”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice in una diretta Facebook da Forte dei Marmi (Lucca). Per Salvini “non e’ un nemico pubblico il ragazzo che va in spiaggia, in discoteca ristorante”.

“Oggi ho letto che i pm di Roma hanno aperto un fascicolo a carico di Conte e di mezzo governo per l’epidemia”: ecco, “questi hanno sulla coscienza i morti in Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia, perche’ non hanno chiuso la Lombardia quando dovevano e hanno chiuso il resto d’Italia quando non dovevano”.