Raffaele Cantone ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo un malore

NAPOLI – Il procuratore della Repubblica di Perugia ed ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone e’ ricoverato da ieri all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito di un lieve malore. In una nota la direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera fa sapere che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni attualmente sono stabili e non destano particolare preoccupazione. Per la giornata di oggi il paziente sara’ tenuto in osservazione.