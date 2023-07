Omicidio Willy Duarte, pena ridotta a ventiquattro anni per i fratelli Bianchi

ROMA – Ventiquattro anni. Pena ridotta dalla Corte d’Appello di Roma per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso la notte del 6 settembre 2020 a Colleferrro, in provincia di Roma. Sono state riconosciute dai giudici le attenuanti generiche.



Confermata la condanna a 23 anni di reclusione a Francesco Belleggia e a 21 anni a Mario Pincarelli, entrambi imputati insieme ai fratelli Bianchi per il pestaggio di Willy con l’accusa di omicidio volontario in concorso.