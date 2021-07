Ddl Zan, bagarre al Senato. Respinte le pregiudiziali di Lega e Fdi

ROMA – Caos al Senato sul ddl Zan dopo la richiesta del presidente della Commissione Giustizia Andrea Ostellari, che ha proposto alla presidente del Senato Elisabetta Casellati di convocare una capigruppo e avere più tempo per mediare sul testo. Richiesta che ha scatenato la protesta del centrosinistra, l’Aula in pochi secondi si è surriscaldata causando la reazione della Casellati. “State calmi e ognuno si tranquillizzi, la decisione finale la prendo io. Gli Europei li abbiamo già vinti e non voglio un clima da stadio“.

RESPINTE LE PREGIUDIZIALI DI LEGA E FDI

L’Aula del Senato ha poi respinto le questioni pregiudiziali sul ddl Zan presentate dalla Lega e da Fdi con 136 voti contrari, 124 favorevoli e 4 astenuti.

IL CALENDARIO

Il ddl Zan prosegue mercoledì con l’esame della richiesta di sospensiva e poi discussione generale. E’ quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo del Senato.