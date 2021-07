Euro 2020, la Scozia vuole adottare Mancini The Bruce

ROMA – Roberto Mancini eroe nazionale in Scozia. Il ct della Nazionale, già paragonato a William Wallace alla vigilia della finale di Euro 2020, ora diventa Roberto The Bruce, ovvero Robert The Bruce, uno dei più grandi re di Scozia, oltre che uno dei più grandi guerrieri della sua epoca.



Sul quotidiano The National, che aveva trasformato Mancini in Braveheart, in prima pagina Mancini appare in aereo con una copia del giornale in questione e nel titolo viene associato a The Bruce.

Su The National, poi, trovano spazio provocazioni, idee, proposte dei tifosi scozzesi. Come quella legata all’indipenza dello Stato: “vediamo se Mancini approverà un secondo referendum indipendentista”. Qualcun altro, invece, propone di dare la cittadinanza onoraria scozzese a Mancini per i servizi dati alla Scozia: viene addirittura lanciata una petizione. La sua Italia, infatti, ha permesso alla Scozia di salvarsi dai “prossimi 55 anni in cui l’Inghilterra avrebbe parlato della vittoria della Coppa”.

