Il nuovo ‘Salone delle Meraviglie’ di Federico Fashion Style a Napoli, partono le riprese

NAPOLI – Dopo quattro stagioni, Il Salone delle Meraviglie si conferma uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto televisivo Discovery. In questi giorni Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è impegnato con le riprese della Stagione 5 dove vedremo raggiunto un altro grande traguardo dell’hairstylist più celebre della tv: l’apertura del nuovo Salone di Napoli che si aggiunge allo storico Salone di Anzio. E proprio nella cittadina laziale, per soddisfare tutte richieste delle sue clienti, Lauri ha deciso di aprire un secondo Salone. Nelle nuove puntate della serie, dunque, si apriranno le porte dei due saloni, alle porte di Roma e di quello di Napoli.



Il programma, seguitissimo anche sui canali social, è realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa.

Protagonista indiscusso del Salone delle Meraviglie è Federico Fashion Style, divenuto ormai una vera e propria icona televisiva, e naturalmente le sue clienti con le loro storie: quelle storiche e quelle occasionali “che fanno la fila – si legge nella nota stampa che accompagna l’annuncio della quinta stagione del docu-reality – per entrare nel Salone e a volte affrontano anche viaggi lunghissimi pur di farsi stravolgere il look dal parrucchiere più famoso d’Italia”.