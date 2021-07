Ha riaperto La Pergola di Vidiciatico, cinema del 1948 nel cuore dell’Appennino bolognese

BOLOGNA – Ha da pochi giorni riaperto al pubblico il Cinema Teatro La Pergola di Vidiciatico, la sala del 1948 nel cuore dell’Appennino a 70 km da Bologna. Sono tre le rassegne in programma quest’estate fino al 29 agosto: “Cinema del presente”, “I martedì della storia del cinema” e “I giovedì dei bambini e delle bambine”, realizzate grazie all’impegno dei volontari e degli amici del cinema La Pergola e della Parrocchia San Pietro di Vidiciatico, con l’aiuto della Fondazione Cineteca di Bologna e ACEC Emilia – Romagna, il supporto di Cineteca di Bologna – Schermi e Lavagne, il patrocinio del Comune di Lizzano in Belvedere e il generoso sostegno di Gastronomia Piccinini “I sapori della Collina”.

Tra le proiezioni in calendario ci sono quelle dedicate o consigliate per bambini ragazzi e famiglie, parte dell’iniziativa “AnimAzione”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Gaggio Montano. Oltre alle proiezioni di film, quest’anno sono in programma anche concerti e spettacoli teatrali, sempre inseriti nel calendario di Bologna Estate. L’ingresso al cinema è gratuito fino a 16 anni.

Sabato scorso ha preso il via anche la prima edizione di “LOOK AP – Cultura diffusa in Appennino” intitolata “Tracce”: un nuovo programma di passeggiate, laboratori ed eventi gratuiti tra Vidiciatico e il Rifugio Le Malghe al Corno alle Scale dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, organizzati in collaborazione con associazioni e realtà del territorio.

Look AP è una rete,un progetto di arte diffusa in Appennino, che intreccia realtà culturali e linguaggi diversi, in un nuovo modo di vivere la montagna. Seguendo le “Tracce” che uniscono queste molteplici realtà è stato creato un programma di incontri pensati principalmente per bambini e bambine, in cui potranno giocare con materiali di recupero, ascoltare storie e musiche di paesi lontani, perdersi nel bosco e lungo i sentieri, immergendosi totalmente nella natura e scoprendo le sue bellezze. Nei mesi di luglio e agosto 2021 le realtà aderenti a LOOK AP proporranno laboratori, passeggiate e appuntamenti in natura, proiezioni, incontri e spettacoli, per costruire nuove trame e storie in Appennino, momenti di incontro tra generazioni e uno spazio di confronto e condivisione per chi sta riscoprendo un territorio unico e magnifico.

LOOK AP è realizzato grazie a Fondazione Cineteca di Bologna, Don Giacomo Stagni, gruppo di volontari Cinema Teatro La Pergola di Vidiciatico, Cristina Piccinini di Fondazione Cineteca di Bologna – Schermi e Lavagne, Andrea Buzzetti di La Baracca Onlus – Testoni Ragazzi, Eugenia Marzi e Gianluca Maini di Cooperativa Madreselva, Paola Camerone di Associazione Effettica, Sara Carpani, scrittrice e illustratrice, Francesca Penzo di Associazione MICCE, Erica Salbego di Agenda Produzioni, Ariela Maggi di Associazione Culturale Manimotò, Consorzio Quota 1945 Corno alle Scale, la ProLoco di Vidiciatico, con il Patrocinio del Comune di Lizzano in Belvedere e il generoso contributo degli sponsor: Società di Gestione degli Impianti – Corno alle Scale s.r.l, Gastronomia Piccinini “I sapori della Collina”, Macelleria Walter Preci di Villaggio Europa, media sponsor: Radio Città Fujiko, Radio Alta Frequenza – web radio.

Programma e proiezioni su www.cinemavidiciatico.it. Per informazioni sul cinema, prenotazione posti in sala e carnet 5 film: [email protected]. Tutte le Iniziative di Look AP sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail a [email protected].