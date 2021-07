Cacciari: “Inginocchiamenti e asterischi? Sono riti irrazionali”

ROMA – Inginocchiamenti per dimostrare di non essere razzisti, o asterischi per mostrare di essere inclusivi. Ritualità prescrittive e minacce alla libertà? Sono ritualità “del tutto irrazionali, irragionevoli e contraddittorie, a cui una coscienza critica, quando si superano certi limiti, deve saper reagire”. Con queste parole il filosofo Massimo Cacciari ha risposto all’agenzia Dire, a margine della conferenza stampa di questa mattina a Modena per la presentazione dell’edizione 2021 del Festival filosofia.



“Al Festival si parlerà di queste ritualità, è tutto il capitolo sugli ‘abiti’, le tradizioni, su quanto siano inseparabili dal nostro essere liberi”, ha spiegato Cacciari. “Non siamo puramente incondizionati, ma nemmeno totalmente condizionabili a meno che- ha concluso il filosofo- non rinunciamo alla nostra coscienza. Di questo parleremo e ci confronteremo”.