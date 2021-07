Mattarella, la Royal Family, Chiellini e Saka: ecco i meme più belli degli Europei

BOLOGNA – Mattarella che esulta sugli spalti, Chiellini che blocca Saka tirandolo per la maglia, Chiesa che chiama la mamma a fine partita, e poi i reali inglesi, la coppa sul letto, i caroselli: ogni fotogramma di questa straordinaria finale degli Europei è già diventata un meme (o sta per farlo), capace di trasformare in una commedia i momenti più salienti della vittoria degli azzurri.

Il nostro presidente della Repubblica è stato sicuramente tra i protagonisti più amati di questo torneo. Si va dal remix della sua esultanza, al paragone con Sandro Pertini che esulta per la vittoria dell’Italia l’11 luglio del 1982 fino alla telefonata strategica con l’influencer Chiara Ferragni, postata dallo stesso Fedez. Sergio Mattarella, con il suo sorriso sornione e le sue pacate reazioni, è diventato il rappresentante ideale della gioia incontenibile dell’intero Paese.

Un altro momento topico della finale, è stato quello in cui Giorgio Chiellini ha commesso un fallo sull’avversario Saka, trattenendolo per la maglietta. La scena, esilarante di per sé, si è trasformata nel classico siparietto adatto a commentare qualsiasi ironica situazione, dagli esami universitari alla mamma che rincorre il figlio, e poi superman, la pizza con l’ananas e alcune opere d’arte famosissime.

Anche l’allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, è stato protagonista di una lunga serie di trasformazioni divertenti: sui social lo abbiamo visto vestire i panni della Regina Elisabetta, ma anche di Mel Gibson in “Braveheart” o di Damiano, il cantante dei Maneskin che ha celebrato la vittoria all’Eurovision Song Contest con una sexy foto con i tacchi.

Una menzione speciale va alla famiglia reale inglese, spesso inquadrata in piedi sugli spalti della tribuna a tifare per la compagine di casa. Il principe William, la moglie Kate e il primogenito George si sono trasformati nella famiglia Addams non appena è stato noto il risultato, scatenando l’ironia dei più geniali creatori di meme.

Insieme alla Royal Family, sono finiti nel mirino del web anche la Regina Elisabetta e il primo ministro britannico Boris Johnson: la prima a colloquio con Papa Francesco (o addirittura ritratta sul divano a guardare la partita in sua compagnia), mentre il politico ha sfoggiato un bel taglio di capelli… tricolore.

Tornando in patria, invece, l’esilarante pagina “Le più belle frasi di Osho” ha creato poche ore fa il meme definitivo, nel quale il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario in Italia per l’emergenza coronavirus, commenta il gesto degli inglesi di togliersi la medaglia d’argento a match concluso.