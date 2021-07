Regionali Sicilia, Miccichè: “Sulla ricandidatura di Musumeci qualche problema c’è”

PALERMO – “Il presidente della Regione ha tutto il diritto di questo mondo di porre la sua candidatura: io sono abituato a pensare che di solito, quando c’è un presidente e la coalizione è serena e confida nel governatore questa ricandidatura avviene in modo naturale senza che ci sia bisogno di chiederla, ma se si apre il dibattito vuol dire che qualche problema c’è. Ne riparleremo, comunque, quando sarà il momento”. Lo ha detto il presidente dell’Ars e commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, nel corso della cerimonia del ventaglio, rispondendo a una domanda sulla ricandidatura avanzata dal presidente della regione Nello Musumeci per le Regionali del 2022.