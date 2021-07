Un murale di Harry Greb per la Nazionale di calcio

ROMA – Harry Greb rende omaggio alla Nazionale di calcio che si è aggiudicata gli Europei. L’artista ormai noto nella Capitale ha dedicato alla vittoria azzurra un’opera in via di Piscinula che ritrae un giocatore che con un braccio innalza la coppa con scritto Italy e con l’altro sventola il tricolore che al centro riporta le parole ‘Football is our game’. Il giocatore in maglia azzurra è in ginocchio su una cartina dell’Europa dove sono adagiati i componenti del subbuteo, elemento già usato da Greb in altri murales, vestiti con i colori del Paese corrispondente.