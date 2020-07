Borell (Ue): “Bene la ripresa del dialogo Kosovo-Serbia. Ora l’accordo”

ROMA – “Sono contento della ripresa del dialogo tra Pristina e Belgrado in videoconferenza, viste le circostanze, e accolgo con favore l’impegno di entrambe le parti. Il nostro obiettivo è chiaro: riavviare un lavoro serio e intenso sulla normalizzazione delle relazioni tra le due parti”: lo ha dichiarato Josep Borrell, Alto Rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione europea, sulla ripresa del dialogo tra Serbia e Kosovo.

L’ACCORDO TRA SERBIA E KOSOVO

“L’Unione Europea è stata e continua ad essere pronta a sostenere e ad agevolare gli sforzi per trovare un accordo di normalizzazione globale, definitivo e giuridicamente vincolante” ha detto Borrell. “Tale accordo è cruciale per un futuro migliore della popolazione del Kosovo e della Serbia, è fondamentale per la loro prospettiva europea e per la sicurezza e la stabilità dell’intera regione. Tutto ciò è fondamentale anche per l’Unione Europea”.