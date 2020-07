Movida, De Luca: “Giovani bevono dallo stesso bicchiere, sono idioti”

NAPOLI – “Mi dicono che ci sono giovani che nella movida serale continuano ad assembrarsi e persino a bere dallo stesso bicchiere birra o altri alcolici. Sono comportamenti idioti oltre che masochisti”. Cosi’ il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine di una visita a Salerno.

“I giovani – ha detto il presidente della Regione – devono sapere che si muore di coronavirus. Pensiamo che sia una stupidaggine ma cominciamo ad avere non solo contagi nella fascia giovanile dai 15 anni in su, ma anche persone che vanno in terapia intensiva”. De Luca ha spiegato che “va bene divertirsi, incontrarsi, godersi l’estate ma occorre tutelare la propria salute e la vita. Lo dico a chi ha una persona anziana, un nonno e una nonna, e a chi ha bambini: e’ il tempo di essere responsabili”.

