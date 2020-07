Istat: calano gli arrivi degli stranieri, ma gli italiani scappano all’estero (+8%)

ROMA – Il numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro Paese è in calo (-8,6%), mentre prosegue l’aumento dell’emigrazione di cittadini italiani (+8,1%). Nel 2019, spiega l’Istat, i cancellati perchè trasferiti all’estero sono stati 182.154, il 16,1% in più rispetto all’anno precedente. Aumenta, tuttavia, il numero di italiani che rientra dopo un periodo di emigrazione all’estero (sono 73 mila nel 2019, 26 mila unità in più rispetto al 2018).



LEGGI ANCHE: Prosegue la crisi demografica. Istat: “Nuovo record negativo di nascite dall’Unità d’Italia”

Va considerato che, tra gli italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza, una quota è da imputare ai cittadini in precedenza stranieri che, acquisita la cittadinanza italiana, decidono di emigrare in Paesi terzi o di fare ritorno nel luogo di origine. Una tendenza che, sottolinea l’Istituto di statistica, negli ultimi anni sta acquistando sempre più consistenza: nel 2018, le emigrazioni di questi nuovi italiani ammontavano a circa 35 mila (30% degli espatri, +6% rispetto al 2017). I saldi migratori per l’estero mostrano un bilancio negativo per gli italiani (-53 mila) e positivo per gli stranieri (+205 mila).