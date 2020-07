In Polonia rieletto presidente il conservatore Duda

ROMA – Il presidente uscente Andrzej Duda, di orientamento conservatore, è stato rieletto alla guida della Polonia con circa il 51,2 per cento dei voti espressi: lo confermano i risultati diffusi oggi a spoglio avvenuto in circa il 99,7 per cento dei seggi. Duda ha superato lo sfidante Rafal Trzaskowski, liberale, dal 2018 sindaco di Varsavia.

La sfida tra i due candidati era stata presentata anche come un confronto sui rapporti con l’Unione Europea, con una linea di maggior apertura da parte di Trzaskowski. Critiche nei confronti di Duda, capo di stato dal 2015, dirigente del partito Prawo i Sprawiedliwosc (Pis), hanno riguardato tra l’altro le posizioni rispetto a una riforma del sistema giudiziario, all’aborto e all’omosessualità.