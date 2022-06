Dodici giovani campani per un film sull’isola di Procida

NAPOLI – Dodici giovani per un film su Procida nell’anno da Capitale Italiana della Cultura. È ‘Procida Film Atelier 2022‘, il corso di regia di cinema documentario dedicato a ragazzi residenti in Campania e affidato al premiato regista Leonardo Di Costanzo. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, promosso dalla Film Commission Regione Campania e coordinato da Parallelo 41 produzioni nell’ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, partirà oggi.

Per l’occasione è prevista la proiezione dell’ultimo film di Leonardo Di Costanzo “Ariaferma” al Procida Cinema Hall alle 17:30 (in via Roma, 1 – ingresso libero fino a esaurimento posti), un evento speciale aperto alla cittadinanza per esaltare lo spirito di partecipazione collettiva, alla base dell’Atelier, e dare il via a un progetto che mira a incrementare il valore del territorio con la cultura cinematografica.

Sarà Di Costanzo a introdurre il film e a presentare il gruppo di dodici ragazzi selezionati tra le oltre sessanta domande ricevute, tra cui molti under 18. Il percorso formativo, di carattere immersivo, della durata di sette settimane, culminerà nella produzione di un’opera cinematografica sulla cultura, la storia e gli abitanti dell’isola, un lavoro collettivo in cui Procida e suoi abitanti saranno pienamente protagonisti.

Di Costanzo, reduce dal successo di “Ariaferma” con Toni Servillo e Silvio Orlando, presentato all’ultimo Festival di Venezia e vincitore della miglior sceneggiatura originale e miglior attore protagonista per Orlando ai David di Donatello 2022, sarà il supervisore artistico e pedagogico del corso e verrà coadiuvato dalle registe, sue ex allieve all”Atelier di Cinema del Reale” di FilmaP, Caterina Biasiucci, Claudia Brignone e Lea Dicursi. Durante le lezioni sono previste inoltre masterclass e interventi formativi con il regista Marcello Sannino, i produttori Lorenzo Cioffi e Luca Mosso, e altri ospiti in via di definizione.

Il progetto nasce con l’intenzione di contribuire a rendere “Procida Capitale Italiana della Cultura 2022” un’occasione per favorire la crescita del “capitale umano” e la sedimentazione di competenze creative e tecniche che restino patrimonio del territorio, valorizzando la formazione e la cultura attraverso il linguaggio cinematografico come strumento per lo sviluppo individuale e collettivo. Partendo dai giovani e dai loro sguardi, connessi alle radici, ma proiettati nel futuro, il lavoro per il film metterà in opera un processo che coinvolge la comunità, che si nutre dell’ispirazione dell’isola, capace di guardare al mondo e accoglierlo nella sua anima ricca di storie e di bellezza.

“Procida Film Atelier 2022″ è finanziato dalla Regione Campania con Dgrc 324/2021″Interventi integrativi e complementari a Procida Capitale 2022 per la valorizzazione del patrimonio culturale campano” ed è promosso dalla Film Commission Regione Campania che tramite avviso pubblico ne ha affidato il coordinamento a Parallelo 41 Produzioni.

