Comunali Roma, Michetti: “Priorità sicurezza, decoro e partite iva. Sul saluto romano…”

ROMA – “Sono estremamente lusingato per la mia candidatura, dai partiti più piccoli ai più grandi tutti hanno espresso consenso. Molti cittadini non mi conoscono? Dovremo girare tutta la città e raccontare ai cittadini il nostro sogno, l’importante è creare rapporto di affetto con le persone. Il mio slogan sarà ‘alla città eterna sia restituito il ruolo di caput mundi’”. Così il candidato sindaco di Roma del Centrodestra, Enrico Michetti durante un’intervista a Sky Tg24.

“Le mie priorità da sindaco? La sicurezza è importante, ci sono interi quartieri assediati dalla criminalità, poi il decoro urbano e i rifiuti. Abbiamo un capitale enorme che sono i dipendenti di Roma Capitale e le partite iva già gravate dalla pandemia, noi agevoleremo il loro lavoro”, aggiunge Michetti. “I rifiuti sono un problema ma vanno affrontati. Come? con un circuito virtuoso, il rifiuto deve diventare prodotto, bisogna spingere sulla raccolta differenziata e gli impianti vanno fatti. Il rifiuto in strada è già quello una discarica, Roma deve dotarsi di impianti necessari, innovativi e meno impattanti possibile”.

“Le mie frasi sul saluto romano? Era un contesto in cui spiegavo come tecnicamente nacque saluto di Roma. Se non si può parlare neanche più della storia…”.