VIDEO | FOTO | Imprese in piazza a Bologna: “Basta blocchi e violenza dai Si Cobas”

“Stop ai ricatti, no alle minacce. Lasciateci lavorare“, si legge sui cartelli; slogan che i presenti, una cinquantina circa, hanno mostrato e urlato a gran voce proprio di fronte alla sede del sindacato. Uno dei problemi infatti è il danno economico che ne consegue. Gli esempi non mancano.

“L’altro giorno hanno bloccato un panificio in modo da non far uscire né entrare le cose. Sono rimasti lì quattro-cinque quintali di pane che non sono stati consegnati“, racconta Imran Nugal, titolare della Premiata forneria, che rifornisce supermercati e collabora anche con le Cucine popolari di Roberto Morgantini. “Hanno manifestato bloccando entrata e uscita, di conseguenza i corrieri non potevano prendere il pane e portarlo fuori- conferma Andrea Nanni, dipendente- il metodo che utilizzano è sbagliato, perchè bloccare un’attività e poi pretendere di essere ri-assunti in generale non penso sia la cosa migliore da fare. Non è giusto”.

Secondo Nugal, il comportamento dei tesserati Si Cobas è per “dare segnali, del tipo che se uno è tesserato con loro non gli si può fare nulla”, ma così “non fanno trattamento sindacale: fanno violenza sindacale, fanno chiudere le aziende, minacciano, ricattano, così le aziende perdono lavoro e lavoratori”. Per questo il gruppo di titolari di piccole aziende scesi in piazza oggi si augura “che le minacce e le intimidazioni finiscano”, perchè in fondo “vogliamo tranquillità. Non vogliamo problemi, solo tranquillità“, confessa Jonny, responsabile della pizzeria Origano. La manifestazione si è svolta seguendo le disposizioni di distanziamento sociale e sotto l’occhio vigile delle Forze dell’Ordine.