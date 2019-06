Sex toy, è boom delle ricerche online. Ecco quando risparmiare

BOLOGNA – Sex toys che passione. E sempre più persone li comprano online, magari per evitare la vergogna di andare in un sexy shop di persona. Vibratori, lubrificanti, dildo, ma anche sex toys per uomini sono tra i prodotti che vanno per la maggiore, ma l’e-commerce delinea un boom anche dei prodotti per fare sesso sicuro come i preservativi o di quelli che aiutano nella ricerca di una gravidanza (ad esempio i test per individuare i giorni migliori per concepire un figlio). A raccontare l’aumento di intenzioni di acquisti e ricerche online è ‘idealo’ – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa- che ha preso in esame il comportamento dei consumatori italiani negli ultimi tre anni. E ha studiato gli andamenti del mercato per capire qual è il periodo migliore per comprare questi prodotti risparmiando.

Sexting, ‘trombamicizie’ e sex toys: tutto sui giovani e il sesso

I prodotti più desiderati

Tra le categorie merceologiche più desiderate dagli e-consumer italiani, idealo ha rilevato i vibratori (26,7%), i lubrificanti intimi per lui e per lei (21,0%), sex toys per uomini (20,5%), i preservativi (18,7%), i dildo (12,1%) e i prodotti per la pianificazione familiare come test di ovulazione e test di gravidanza (0,9%).

Ci sono differenze tra le ricerche fatte dalle donne e quelle fatte dagli uomini: tra le donne il prodotto più cercato sono i lubrificanti intimi (29,1%) mentre per gli uomini i sex toys per uomo (31,0%). Considerando le fasce d’età, si nota che i vibratori sono in assoluto il sex toys più trasversale: sono infatti al primo posto tra i desideri sia degli over-65 (30,1%) sia degli under-24 (35,9%).

Se si analizzano le intenzioni di acquisto degli utenti, spiega ancora ‘idealo’, ai primi tre posti tra i prodotti ‘desiderati’ ci sono i falli realistici e i preservativi dei marchi Control e Durex. Seguono poi le bambole gonfiabili, i preservativi ritardanti, i vibratori anali, cock-ring, pompe a vuoto per il pene (meglio conosciuti come allunga pene) e infine vibratori realistici.

Sesso, 7 uomini su 10 attratti da donna più grande

L’aumento negli ultimi tre anni

Negli ultimi tre anni, poi, l’aumento di interesse è sempre più alto: per i vibratori il dato è +282,3%, i sex toys per uomini hanno registrato un aumento del 275,7%, i dildo del 270,4%. La ricerche di preservativi è salita del 123,5% e quella di lubrificanti intimi del 10,5%.