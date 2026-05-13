Coppa Italia, ‘doblete’ e festa Inter: 2-0 alla Lazio. Chivu: “Due trofei meritati, non era scontato”

ROMA – Troppa Inter per la Lazio. La Coppa Italia dopo lo Scudetto, per un ‘doblete’ nerazzurro che è diventato praticamente subito realtà. Un autogol di Marusic e il sigillo di capitan Lautaro Martinez hanno infatti deciso la sfida (2-0) già nel primo tempo, in poco più di mezz’ora. Il resto è stato solo l’attesa della nuova festa preparata tra Roma e Milano e che i biancocelesti nel ‘loro’ stadio Olimpico non sono riusciti nemmeno a mettere in discussione visto che Noslin e Dia hanno sprecato le occasioni capitate nella ripresa. Oltre 60mila spettatori sugli spalti e 150 Paesi collegati ad assistere quindi al trionfo dell’Inter, alla Coppa Italia numero 10 nella bacheca nerazzurra, roba da stellina d’argento sulla maglia. Davanti c’è solo la Juventus a 15.

Protagonista in panchina Chivu: alla sua prima stagione da allenatore dell’Inter ha centrato quell’accoppiata Scudetto-Coppa Italia riuscita a due soli tecnici nerazzurri, Roberto Mancini (nel 2005-06) e Josè Mourinho (2008-09). Dall’altra parte una Lazio che doveva salvare la stagione e che invece l’ha chiusa a mani vuote senza nemmeno combattere: niente Coppa e niente Coppe, con una rivoluzione in arrivo. Una ricostruzione che sarà decisa senza Sarri, ai saluti.

CHIVU: VINTI DUE TROFEI MERITATI, NON ERA SCONTATO

“L’Inter ha vinto due trofei quest’anno, ce li siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni, siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società che ci ha sempre supportato”. Queste le prime parole dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, subito dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio. “Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest’anno. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vincere due trofei. Siamo felici per questo”.