Derby di Roma, Simonelli: “La Lega è pronta ad anticipare le partite domenica alle 12”

ROMA – “La Lega ricorrerà al TAR per il prossimo turno di campionato? Noi abbiamo accolto l’invito del Ministro Piantedosi, che ringrazio per questa apertura, e abbiamo cercato di fare il possibile, quello che è possibile per la Lega, cioè anticipare mezz’ora, che è il massimo che riusciamo a fare, che poi le squadre si devono allenare, riscaldare e preparare prima. Quindi ci auguriamo che con questo nostro piccolo passo, se magari poi il tennis fa un altro piccolo passo anche lui di posticipare di mezz’ora”. Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ai microfoni di Mediaset, nel pre-partita della sfida valida per la finale di Coppa Italia ‘Lazio-Inter’. “Diamo un’ora in più di tempo per far defluire il pubblico. Credo che questo possa essere sufficiente. Abbiamo già calcolato che 2 ore e mezzo fossero sufficienti. Oggi la Questura, e il prefetto, che hanno informazioni evidentemente diverse dalle nostre, ritengono che questo tempo di lasso di tempo sia poco. Se ci mettiamo la nostra mezz’ora e perché no anche una mezz’oretta nel tennis, credo che così non facciamo un torto a 300.000 tifosi che hanno visto spostata la loro partita importante per la Champions dalla domenica alle 12:30 a lunedì, ora un giorno lavorativo, alle 20:45. Immaginate chi è in trasferta”. Simonelli sottolinea che: “Non ci sono ultimatum, è chiaro che noi dovremmo saperlo il prima possibile, avremmo dovuto saperlo ieri, ci auguriamo di saperlo oggi, al più tardi domani, perché non possiamo improvvisare le trasferte”.

LA SERIE A HA SCELTO DI APPOGGIARE MALAGO’

Alla domanda sulle candidature alla prossima presidenza della FIFC di Abete e Malagò, il presidente della Lega Serie A risponde che “sono due grandi personaggi dello sport, tutti e due profili di altissimo livello, di grande esperienza. La Serie A ha scelto di appoggiare Malagò per tutto quello che ha fatto per lo sport nazionale e credo che appunto questa scelta sia un’ottima scelta, ma come lo sarebbe stata una scelta su Abete, che è una persona che conosco e stimo e che comunque ha un’esperienza e un profilo, come dire, di altissimo standing. Noi sosterremo come Serie A Malagò, abbiamo la convinzione che Malagò abbia comunque un sostegno molto ampio. E quindi ci auguriamo che questa competizione lo veda vincitore, perché con lui oggi abbiamo discusso su molte cose di come riformare il calcio italiano, perché siamo tutti convinti che ci sia da fare”.