mercoledì 13 Maggio 2026

Medio Oriente, Mattarella a Herzog: “Inaccettabili gli attacchi a Unifil”

Il presidente della Repubblica ha chiesto anche il rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali

di Maria Carmela FiumanòData pubblicazione: 13-5-2026 ore 21:04Ultimo aggiornamento: 13-5-2026 ore 23:11

ROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera una telefonata da parte del presidente di Israele, Isaac Herzog. Il colloquio viene definito da fonti del Quirinale “franco e aperto”. Il presidente Mattarella ha sottolineato l’urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, dichiarando inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente Unifil. Il presidente italiano ha sottolineato altresì la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Mattarella ha ribadito l’impegno determinato della Repubblica italiana contro ogni atto di antisemitismo.

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di Redazione

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