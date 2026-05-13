mercoledì 13 Maggio 2026

Il concerto di Kanye West si farà, la produzione conferma lo show all’Helwatt festival

Il live dell'artista si terrà il 18 luglio prossimo alla Rcf Arena

di Mattia CaiuloData pubblicazione: 13-5-2026 ore 20:17Ultimo aggiornamento: 13-5-2026 ore 20:17

REGGIO EMILIA – Il concerto di Kanye West del 18 luglio prossimo alla Rcf Arena è confermato. Lo annuncia l’organizzazione dell’Helwatt festival, ora in capo alla società reggiana C.Volo, che promette uno spettacolo “irripetibile e destinato a entrare nella storia dei live”. Come spiega la produzione chi ha acquistato (o acquista) il biglietto con pre e after party, potrà accedere all’Iren Green Park (il boulevard dell’Arena) dalle 11 per lo show firmato da Zamna (inizio alle 12).

L’accesso al parterre del main stage apre alle 17. Chi ha acquistato il biglietto Early Bird, potrà accedere al parterre del main stage dalle 16.30. Se lo show del rapper americano, contestato per le sue posizioni filo naziste, sembra destinato a svolgersi, nessuna delucidazione arriva invece sul festival nel suo complesso. Che, dopo la “cacciata” del suo direttore artistico Victor Yari Milani (che ne detiene il marchio) potrebbe cambiare nome o subire modifiche negli spettacoli proposti.

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