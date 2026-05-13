Polisophia sbarca a Roma: visione umanocentrica di trasformazione digitale

Foto: Polisophia/Instagram

ROMA – Ieri a Palazzo Altieri (sede Abi) a Roma si è svolto un importante evento formativo sugli usi dell’Intelligenza Artificiale, promosso da Polisophia, Community per l’Innovazione Responsabile fondata dal Professor Ruben Razzante, Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma e patrocinato da Unindustria. Durante i lavori è stato presentato “Il pendolo dell’algoritmo. Sguardi multidisciplinari sull’Intelligenza Artificiale” (FrancoAngeli editore), primo volume collettivo di Polisophia, realizzato grazie al contributo speciale di Intesa Sanpaolo e Bancomat. È quanto si legge in un comunicato.

Polisophia, Community per l’Innovazione Responsabile, si propone come una realtà dinamica e innovativa, capace di superare il tradizionale modello di think tank per diventare una piattaforma di confronto e collaborazione orientata allo sviluppo di competenze e alla creazione di sinergie tra pubblico e privato nei diversi ambiti dell’innovazione tecnologica. Alla Community hanno aderito: Intesa Sanpaolo, Bancomat, Assolombarda, Associazione Bancaria Italiana (Abi), Amapola, Centromarca, Codici Lombardia, Farmindustria, Gruppo Barilla, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Istituto Europeo Leopardi Milano, Pavia e Ansaldo – Studio Legale, Ricci e Radaelli – Notai associati, Synergie e Telpress Italia.

“L’Intelligenza Artificiale non è soltanto una tecnologia, ma una vera trasformazione culturale- ha dichiarato Marco Elio Rottigni, Direttore generale Abi- è frutto di algoritmi, ma ciò che resta determinante è la scelta dell’uomo. Per questo l’Ai deve fondarsi su tre dogmi: deve essere sicura, sostenibile e controllabile”. Sul ruolo strategico dell’innovazione si è soffermato anche Giovanni Pitruzzella, Giudice della Corte Costituzionale della Repubblica: “La vera sfida consiste nel convogliare le risorse verso l’innovazione, costruendo un’alleanza tra sistema bancario e investimenti capace di favorire il trasferimento di risorse poco produttive verso nuovi modelli di crescita. In questo percorso l’Ai può diventare un prezioso consigliere. Il rischio altrimenti è quello di fare la fine dei vasi di coccio in mezzo a quelli di metallo”.

“L’evento- sottolinea Ruben Razzante, Professore dell’Università Cattolica e fondatore di Polisophia- ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra imprenditori, docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico e delle professioni e ha confermato la necessità di democratizzare il dibattito sull’Intelligenza Artificiale, sensibilizzando tutte le componenti vive della società attorno al tema degli usi responsabili delle tecnologie. Polisophia vuole integrare saperi scientifici, modelli imprenditoriali ed esperienze professionali per definire una visione umanocentrica condivisa della trasformazione digitale”.