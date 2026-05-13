Santarcangelo, la Conferenza dei servizi salva Mutonia: “Non va demolita”

Foto: Salvatore Femia

RIMINI – “Mutonia non va demolita”. Sono infatti “prevalenti” gli interessi pubblici per il mantenimento del parco artistico a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Così si è conclusa la Conferenza di servizi richiesta dalla Regione e il prossimo 19 maggio si esprimerà in merito il Consiglio comunale della cittadina romagnola. La vicenda si incanala dunque verso una conclusione diversa da quella sancita da una sentenza del gennaio 2025 del Consiglio di Stato che aveva decretato la demolizione dell’insediamento, dopo la lunga querelle scatenata da un privato, proprietario di un terreno vicino al parco della comunità artistica, che si trova invece su terreno demaniale. L’inottemperanza all’ordinanza comunale di demolizione ha convinto la Regione a chiedere al Comune romagnolo una Conferenza dei servizi per verificare l’esistenza di “prevalenti interessi pubblici” in ragione dei “potenziali profili di valore culturale dell’insediamento soggetto all’ordine di ripristino già rilevati dagli Uffici ministeriali e condivisi dal Settore Patrimonio Culturale”. Interesse prevalenti che appunto sussistono.

Il Comune di Santarcangelo, infatti, “non ritiene opportuno procedere alla demolizione delle opere del parco artistico di Mutonia” e ora la palla passa al Consiglio comunale. La Conferenza, precisa il Comune, ha coinvolto tutti gli enti preposti alla tutela degli interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali e di rispetto dell’assetto idrogeologico coinvolti. Per cui si sono espressi 10 enti e 16 uffici statali, regionali e comunali, a cui si aggiunge il parere del direttore dell’Accademia delle Belle arti “Lorenzo da Viterbo” Antonio Rocca, contenuto nelle memorie presentate da Mutoid waste company. Dove sottolinea “la natura organica e non frazionabile di Mutonia, il cui valore eccezionale è largamente riconosciuto sia in ambito nazionale che internazionale”. La Conferenza ha verificato “l’assenza di motivi ostativi” alla permanenza in essere delle opere sotto i profili urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali e di rispetto dell’assetto idrogeologico di rispettiva competenza. A condizione che vengano adempiute alcune prescrizioni e condizioni che “non comportano modifiche sostanziali tali da incidere sull’esito della Conferenza”.

Dalla Conferenza emerge quindi “il rilevante interesse pubblico connesso alla dimensione artistico-culturale dell’insediamento di Mutonia in loco”, sia in termini assoluti sia in termini di connotazione identitaria del territorio e della comunità santarcangiolese. Per il settore Patrimonio culturale della Regione, Mutonia presenta “aspetti di unicità come esempio di parco e laboratorio artistico che è stato in grado di approntare, da un lato, un rapporto di rispetto con il contesto fluviale naturalistico e, dall’altro, di dar vita a relazioni sociali e culturali”. La demolizione, dunque, “determinerebbe, inevitabilmente, la totale compromissione di questa esperienza artistica e sociale e, in definitiva, del patrimonio culturale già riconosciuto a livello regionale per il Parco tematico di Mutonia”. Anche la Soprintendenza di Bologna già dal 2013 ha raccomandato “il mantenimento di questa realtà creativa e l’elaborazione di un progetto che, attuando le necessarie autorizzazioni, con la collaborazione dei membri della Mutoid Waste Company preservi la permanenza e l’identità di Mutonia come luogo del contemporaneo”. FOTO: Salvatore Femia