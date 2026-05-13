Trump è atterrato in Cina e sull’Iran fa subito chiarezza: “Non abbiamo bisogno del loro aiuto”

ROMA – L‘Air Force One di Donald Trump è atterrato a Pechino. Il presidente degli Stati Uniti è stato accolto con un protocollo in perfetto stile: tappeto rosso, studenti con le bandiere di America e Cina, guardia d’onore e fiori.

Un incontro importante dal punto di vista diplomatico, quello con Xi Jinping, vista l’instabilità internazionale, aggravata dal conflitto in Iran, che ha destabilizzato tutto il Medio Oriente. Da quasi nove il presidente americano non varcava i confini cinesi e per Trump questo viaggio rappresenta un banco di prova insidioso anche in vista delle elezioni di medio termine. Con il presidente americano, anche una nutrita schiera di ceo, tra cui Jensen Huang di Nvidia, Tim Cook di Apple ed Elon Musk per Tesla.

Tanti i nodi da sciogliere: sul tavolo i rapporti commerciali tra Cina e Usa, l’Iran, Taiwan e le relazioni tra le due superpotenze. Più in là, sullo sfondo, il punto forse più strategico: la rivalità nel campo dell’intelligenza artificiale. Insomma, una visita ‘pesante’, in cui ognuno dei due leader cerca di mettersi in tasca il risultato più conveniente. Secondo il Washington Post, da un lato, le aziende americane chiedono un alleggerimento delle restrizioni e maggiori garanzie operative in Cina, dall’altro Pechino spera in una riduzione dei controlli statunitensi sull’export di chip avanzati.

Tra i punti più delicati, c’è poi la guerra in Iran: la Cina, in diverse occasioni ha parlato di aggressione illegittima da parte di Usa e Israele e ha cercato di trovare soluzioni diplomatiche. Un ‘approccio’ che però, Trump, sembra ignorare. Prima di partire per questo viaggio il tycoon, parlando con i giornalisti è stato chiaro: “Non credo che abbiamo bisogno del loro aiuto (della Cina ndr) e neanche di quello della Nato”.