Tegola Musetti: lesione al retto femorale, addio al Roland Garros

ROMA – Doccia fredda per il tennis italiano e per Lorenzo Musetti. Il talento azzurro, reduce dalle fatiche degli Internazionali d’Italia, è costretto ad alzare bandiera bianca. Gli accertamenti medici ai quali si è sottoposto dopo il match di ieri al Foro Italico hanno evidenziato una lesione al retto femorale, un infortunio muscolare che non permette deroghe: serviranno settimane di riposo e cure fisioterapiche.

ADDIO A PARIGI E AMBURGO

Il responso dei medici è un colpo durissimo per la stagione di Musetti, che si vede costretto a rinunciare a due tappe fondamentali della stagione sulla terra rossa. “Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros“, ha spiegato Lorenzo in un post carico di amarezza. La rinuncia allo Slam parigino, dove il carrarino ha spesso esaltato il pubblico con il suo tennis di qualità, rappresenta una perdita pesante per il tabellone principale e per i colori azzurri.

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Il messaggio del tennista toscano svela anche il retroscena della sua partecipazione romana. Musetti ha confessato di essere sceso in campo pur sapendo di non essere al top della condizione, spinto solo dal legame speciale con il torneo di casa: “Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto”. Una generosità che però ha presentato un conto salato in termini fisici.

IL PERCORSO DI RECUPERO

Ora per Musetti inizia la fase della riabilitazione. Lo staff medico monitorerà la lesione di settimana in settimana, con l’obiettivo di evitare ricadute su un muscolo delicato come il retto femorale. Salta la difesa dei punti sulla terra, ma l’obiettivo è rientrare al meglio per la stagione sull’erba. “Vi terrò aggiornati”, ha concluso Lorenzo, dando appuntamento ai tifosi a dopo la convalescenza.