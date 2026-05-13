LIVE | È il premier time al Senato, Meloni: “Le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita”

ROMA – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata in Senato per un “Premier Time”. Al centro del dibattito con l’opposizione non solo l’economia e il carico fiscale, ma anche la svolta decisa sulla politica energetica nazionale.

SUD. MELONI: NON È PROBLEMA MA OPPORTUNITÀ, DATI CI DANNO RAGIONE

“Dall’inizio di questo governo abbiamo considerato il sud non come un problema ma come un’opportunità. la zes unica è l’esempio più concreto di questa direzione. In sostanza non stiamo distribuendo risorse senza visione ma stiamo costruendo le condizioni perchè le imprese possano crescere. i dati ci stanno dando ragione. Dimostrano banalmente che quando lo stato crea le condizioni il sud risponde con energia”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni durante il premier time in Aula del Senato.

“ENTRO L’ESTATE LEGGI PER RIPRESA PRODUZIONE NUCLEARE IN ITALIA”

“Entro l’estate sarà approvata la legge delega e il quadro normativo necessario per la ripresa della produzione nucleare in Italia”. Lo annuncia in Senato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“PORTE APERTE A CHI SI CONFRONTA NEL MERITO”

“Auspico meno spazio per la polemica e più per un confronto sulle grandi questioni strategiche. Devo dare atto ad Azione e lei, Calenda, di essersi spesso confrontato nel merito e le porte per chi vuole confrontarsi saranno sempre aperte”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo in Senato a un’interrogazione di Carlo Calenda.

SALARIO MINIMO, “COME IN PUGLIA RISCHIA DI DIVENTARE SOGLIA A RIBASSO“

“Il tema dei salari è stato raccontato con molti slogan e diverse fake news. Chi sostiene che i salari abbiano perso 7 punti dal 2021 governava tra il 2021 2022 quando l’inflazione è esplosa e i salari hanno perso oltre 8 punti e mezzo cioè quando questo calo si è accumulato. Siamo partiti da qui ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso a crescere e le famiglie stanno recuperando potere d’acquisto. I salari crediamo vadano aumentati aumentando la contrattazione è lì che si difendono i diritti dei lavoratori. E’ una strada diversa dal salario minimo che come dimostra il caso della Puglia rischia di diventare una soglia al ribasso più che una tutela”.

“LE TENSIONI GEOPOLITICHE INCIDERANNO SULLA CRESCITA”

“Il quadro economico internazionale particolarmente complesso e le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come gia’ stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitivita’ delle imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il question time al Senato, dove auspica “meno spazio per la polemica e piu’ spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l’Italia”.

ENERGIA, GOVERNO HA STRATEGIA PER METTERE IN SICUREZZA IL PAESE

Sul tema energia “c’è una strategia di questo governo per mettere in sicurezza questa nazione che va avanti dall’inizio del governo”, spiega la premier. Meloni dice che questa strategia si delinea “a partire dal nucleare” e continua con “la diversificazione” per “arrivare al decreto bollette, con il quale abbiamo deciso di prelevare dalle grandi aziende energetiche una parte delle risorse che servivano per le bollette dei cittadini comuni”. Inoltre, prosegue la presidente del Consiglio, “abbiamo costruito un sistema che consente di disaccoppiare, di fatto ù altra cosa che veniva richiesta trasversalmente ù il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas con una piattaforma pubblica che permette anche alle piccole imprese di aggregarsi e di acquistare energia direttamente dai produttori”. Questo “significa sganciarsi dal mercato, significa sganciarsi dalla speculazione. L’abbiamo sentito dire, invocare per tanti mesi, ma alla fine sempre questo governo l’ha fatto”. Ancora, “abbiamo sostenuto le famiglie più fragili con il bonus sociale- ricorda Meloni- nel 2025 quasi due milioni di utenti hanno ricevuto almeno una bolletta con saldo negativo; abbiamo aumentato il bonus sociale per il 2026 da 200 a 315 euro”. Infine, “a livello internazionale stiamo anche diversificando le fonti”, mentre “a livello europeo combattiamo per la diversificazione delle tecnologie, la famosa neutralità tecnologica che invochiamo”, conclude la presidente del Consiglio.

CASA, NON È LUSSO MA BENE FONDAMENTALE

“Siamo partiti da un concetto semplice, la casa non è un lusso ma un bene fondamentale. Con il piano casa mettiamo a disposizione fino a 10 miliardi per oltre 100mila alloggi in 10 anni, con l’obiettivo di recuperare 60mila case popolari che oggi non sono assegnabili. Al contempo case a prezzi calmierati saranno realizzate grazie a beni privati. Per noi la proprietà privata è un diritto che va difeso, non è accettabile che un cittadino debba aspettare anni e per rientrare in possesso di un immobile”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni durante il premier time in Aula del Senato.