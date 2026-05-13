Francia, sospetto focolaio di gastroenterite su una nave da crociera: 1700 persone in quarantena. Di cosa si tratta, sintomi e trasmissione

ROMA – Oltre 1700 persone sono in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest per un sospetto focolaio di gastroenterite.

Un 92enne è morto, ma – spiega Bbc News – la causa del suo decesso deve ancora essere accertata dal medico legale. Almeno 50 dei 1.187 passeggeri presenterebbero sintomi. A bordo, in quarantena, anche 514 membri dell’equipaggio.

Al momento, sono in corso i test per verificare se si tratti di Norovirus. Le malattie gastrointestinali sono una condizione comune che causa diarrea e vomito e che è scatenata da un virus o da un’intossicazione alimentare. In questo caso, non è escluso che possa trattarsi della seconda opzione.

La nave è la Ambassador Cruise Lin ed è salpata da Belfast l’8 maggio, per poi dirigersi a Liverpool il giorno successivo. Qui sono cominciati a comparire i primi sintomi. L’epidemia non è collegata in alcun modo con la vicenda dell’Hantavirus che sta tenendo banco in questi giorni.

COSA SONO I NOROVIRUS E COSA PROVOCANO

Come spiega il sito dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), i Norovirus (al plurale) sono stati isolati e scoperti nel 1972 e rappresentano uno tra gli agenti più diffusi di gastroenteriti acute di origine non batterica. Sono anche comunemente noti come virus di Norwalk, dal nome della città dell’Ohio centro di un’epidemia di gastroenterite nel 1968.

Le infezioni causate da norovirus si manifestano soprattutto in contesti comunitari, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle scuole o, tipicamente, in ambienti confinati, come per esempio le navi da commercio e da crociera.

Il periodo di incubazione del virus è di 12-48 ore, mentre l’infezione dura dalle 12 alle 60 ore. I sintomi sono quelli comuni alle gastroenteriti, e cioè nausea, vomito, soprattutto nei bambini, diarrea acquosa, crampi addominali. In qualche caso si manifesta anche una leggera febbre. La malattia non ha solitamente conseguenze serie e la maggior parte delle persone guarisce in 1-2 giorni senza complicazioni.

Non esiste un trattamento specifico contro il norovirus, né un vaccino preventivo. Continua l’Iss: “Normalmente, l’unica misura è quella di assumere molti liquidi per compensare la disidratazione conseguente a vomito e diarrea”.

COME AVVIENE LA TRASMISSIONE

“Il virus è altamente infettivo e bastano 10 particelle virali per dare vita a un’infezione”, scrive l’Iss. “La trasmissione avviene direttamente da persona a persona, per via orofecale o via aerosol, oppure tramite acqua o cibo infetti, ma anche per contatto con superfici contaminate. Nella maggior parte dei casi documentati la trasmissione è avvenuta mediante il consumo di acqua o alimenti contaminati”, si legge sempre sul sito dell’Iss.

Nello specifico: “L’alimento potrebbe essere contaminato alla fonte, da acque infette, sia nel caso di frutti di mare (in particolare ostriche) sia di verdure fresche o di frutti di bosco. In molti casi, la contaminazione è stata attribuita alle cisterne di raccolta dell’acqua o a piscine e fontane“.

COME PREVENIRE L’INFEZIONE

L’unica forma di controllo efficace del norovirus è l’attuazione di rigorose misure igieniche nella manipolazione e distribuzione di cibi e bevande. I norovirus sono piuttosto resistenti nell’ambiente, sopravvivono a temperature sopra i 60°C e anche in presenza di cloro, normalmente utilizzato per disinfettare le acque potabili. Inoltre, rimangono nelle feci delle persone infette per almeno 72 ore dopo la guarigione.

Ecco i consigli dell’Iss: