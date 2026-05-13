Edilizia, Marinelli (Schulz): “Giusto sviluppare i certificati Cam, noi siamo pronti”

ROMA – “Dei certificati Cam, quindi delle prestazioni minime ambientali e quant’altro se ne parla ormai da anni negli appalti pubblici. Sono una realtà consolidata che si sta giustamente sviluppando sempre più. Tutti i nostri prodotti rispettano e rispecchiano i requisiti Cam quindi siamo ormai da anni organizzati sia nel Pvc che nell’alluminio con prodotti riciclati che rispettano la direttiva Cam. Noi siamo pronti da tempo“. Così il Ceo dell’azienda Schulz, Sandro Marinelli, ha commentato con l’agenzia Dire il recente aggiornamento della normativa edilizia nazionale che prevede i nuovi requisiti ecologici obbligatori volti a favorire prodotti e servizi a basso impatto.