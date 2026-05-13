Tg Esteri, l’edizione di mercoledì 13 maggio 2025

MINORI. PARLAMENTI MEDITERRANEO: GIUSTIZIA PER VITTIME GUERRA

Assicurare i responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime: è l’impegno che i 35 Paesi della Pam, l’Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la ventesima sessione plenaria che si è svolta a Budua, in Montenegro. Il segretario generale dell’Assemblea, l’ambasciatore Sergio Piazzi, spiega: “Da sempre sosteniamo la soluzione dei due Stati. Una cosa eccezionale della Pam è che la Palestina è membro fondatore, il delegato palestinese e israeliano occupano il ruolo di vicepresidenza della Pam e questo permette di incontrarsi, parlarsi e a volte trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima”.

UE. LUCI A ROMA, 2MILA GIOVANI PER FESTEGGIARE L’EUROPA

“Luci d’Europa” riempie la piazza del Campidoglio, a Roma. L’iniziativa si è tenuta alla vigilia del 9 maggio, l’anniversario della Dichiarazione Schumann. Promossa dall’Ufficio del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2mila giovani. A portare la loro testimonianza anche politici e artisti. “Siamo nel cuore d’Europa, non solo d’Italia”, sottolinea Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo. “Questo non è soltanto un evento celebrativo del passato, è anche una promessa per il futuro”. Andrea Bocelli, cantante e tenore: “Ho sentito parlare di Europa quando ero ragazzo e ho sempre creduto che l’unione fa la forza”.

SIRIA. L’UE RISTABILISCE UN ACCORDO DI COOPERAZIONE CON DAMASCO

Garanzie per una transizione politica “inclusiva” e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l’Unione Europea e Damasco. L’intesa ha avuto il via libera a Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell’Ue, avvenuta lo scorso anno. L’accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l’ultimo decennio al potere del presidente Bashar Al-Assad, rovesciato da un’alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, “questa decisione invia un chiaro segnale politico dell’impegno dell’Ue a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica”.



AFRICA. MACRON ANNUNCIA INVESTIMENTI PER 23 MILIARDI DI EURO

Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all’Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L’appuntamento, a Nairobi, era intitolato “Africa Forward”, “Africa avanti”. Di fronte a capi di Stato e manager d’impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di nove miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all’intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250mila posti di lavoro.