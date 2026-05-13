Cooperazione, Borsotto (Focsiv): “Prima sviluppo sociale e diritti”

ROMA – Lo sviluppo sociale e il riconoscimento dei diritti delle persone sono precondizione per la crescita economica: a sottolinearlo Ivana Borsotto, presidente della Focsiv, la Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana (Focsiv).

La riflessione è condivisa con l’agenzia Dire a margine di Codeway Expo 2026, manifestazione immaginata come spazio di incontro tra imprese, istituzioni e società civile sui temi della cooperazione.

A partecipare anche Focsiv, che promuove un incontro dal titolo ‘Cooperazione allo sviluppo e innovazione. Dialogano ong, aziende e università‘.

“Chi fa cooperazione internazionale è consapevole di come i processi di sviluppo siano costituiti da molti attori e variabili e siano quindi processi molto complessi”, la premessa di Borsotto. “Noi riteniamo però fondamentale la collaborazione tra il sistema delle imprese e il sistema delle ong, perché dobbiamo rendere complementari la logica del mercato e la logica dello sviluppo sociale, educativo, sanitario”.

La presidente di Focsiv continua: “Siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per lo sviluppo economico“. A partire da questa presa d’atto, secondo Borsotto, c’è il contributo delle organizzazioni della società civile. “Mettiamo la nostra competenza”, scandisce la presidente di Focsiv, “a disposizione del sistema Italia”.