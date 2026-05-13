BOLOGNA – I due gufetti nati a Oltremare nelle scorse settimane sono due maschi: lo hanno confermato le analisi del Dna, come spiega un comunicato del parco che si trova a Riccione, in provincia di Rimini. E ora il parco tematico lancia un contest per decidere, insieme a tutti gli amanti del parco (i bambini, soprattutto), come si chiameranno i due piccoli esemplari di Gufo reale, specie che tecnicamente si chiama ‘Bubo bubo’. Il parco ha pensato a tre coppie di nomi per i due piccoli ‘pulli’, questo il termine che indica i ‘pulcini’ di Gufo. La prima coppia è ispirata a Lupin (e i nomi sono Goemon e Jigen), la seconda a One Piece, il manga riscoperto e portato a successo mondiale grazie a Netflix negli ultimi anni (con i nomi di due tra i protagonisti più amati, Zoro e Rufy) e l’ultima al classico intramontabile della Carica dei 101 (e i nomi in questo caso sono Gaspare e Orazio, che erano gli scalcagnati scagnozzi di Crudelia Demon).

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IL CONTEST PER AVVICINARE IL PUBBLICO

La scelta di coinvolgere il pubblico nella scelta dei nomi, spiega il parco Oltremare 2.0, punta a rafforzare il legame tra i visitatori di Oltremare 2.0 e i gufi, “magnifici rapaci caratterizzati dai suggestivi ciuffi auricolari e dagli occhi color arancio”. I nomi, spiega ancora la nota, sono stati decisi in collaborazione con lo staff di Raptors World, il personale che si occupa dei rapaci all’interno del parco tematico per famiglie di Riccione. Ecco i nomi e il loro significato:

Goemon e Jigen : un tributo all’intesa di due icone leggendarie

: un tributo all’intesa di due icone leggendarie Zoro e Rufy : per chi è destinato a grandi avventure

: per chi è destinato a grandi avventure Gaspare e Orazio: la rarità di nomi d’altri tempi trasformata in dolcezza d’animo

FINO A QUANDO SI PUÒ VOTARE

Il contest di voto sarà attivo fino a domenica 24 maggio, sui canali social di Oltremare 2.0. Per incentivare la partecipazione e permettere a quante più persone di conoscere da vicino questi futuri testimoni della bellezza naturale.

“I GUFI SONO UNA SPECIE A RISCHIO”

“La scelta di coinvolgere il pubblico nella scelta dei due nomi _ dichiara Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment _ non è solo un gesto simbolico ma uno strumento educativo, volto a sensibilizzare bambini e adulti sulla fragilità della natura e sull’importanza di strutture come la nostra per la tutela di specie minacciate. Attraverso le attività didattiche e il coinvolgimento del pubblico, puntiamo a invertire la rotta e aumentare la sensibilità di ogni visitatore verso le tematiche ambientali”.

“A OLTREMARE UNA VITTORIA DELLA BIODIVERSITÀ”

“La nascita dei due pulli, figli degli esemplari Kuma e Goblin- spiega in una nota il parco Oltremare 2.0- rappresenta una concreta vittoria per la biodiversità, in un’epoca in cui i grandi rapaci notturni affrontano sfide critiche. Il Gufo Reale, pur essendo un predatore all’apice della catena alimentare e fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi, oggi è estremamente vulnerabile per la trasformazione e la frammentazione del suo habitat di nidificazione e alimentazione e per problemi legati a rischi di collisione con cavi aerei ed elettrocuzione. Il successo del percorso di affiatamento e cova dei gufi reali di Oltremare 2.0 – durato 34 giorni sotto sorveglianza video h24 per garantire la massima privacy alla coppia – dimostra l’efficacia del lavoro svolto dallo staff di falconieri e medici veterinari”.