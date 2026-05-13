Rai, Ranucci: “Sono seriamente preoccupato per la salute di Giachetti”

ROMA – “Sono seriamente preoccupato per la salute dell’on. Roberto Giachetti“. Lo scrive sui social Sigfrido Ranucci, conduttore del programma ‘Report’ su Raitre.
Il deputato di Italia Viva ha intrapreso uno sciopero della fame lo scorso 5 maggio per denunciare il blocco della commissione di vigilanza Rai. Giachetti ha scelto la via della nonviolenza per denunciare quella che definisce una “ferita alla democrazia”. Ecco i tre punti principali della sua protesta:
- Sblocco della Commissione di Vigilanza RAI: La commissione è paralizzata da oltre venti mesi, impedendo di fatto il controllo parlamentare sul servizio pubblico.
- Nomina del Presidente della RAI: Il deputato chiede che si ponga fine allo stallo istituzionale e si proceda alla nomina ufficiale del vertice dell’azienda.
- Riforma della Governance: Giachetti esige che inizi finalmente l’esame della riforma della governance RAI in Commissione, per sottrarre il servizio pubblico al controllo diretto dei partiti.
“Ringrazio l’Onorevole Roberto Giachetti per la sua sensibilità nei confronti del Servizio pubblico per cui lavoro da 35 anni, ma temo altre si che la mancanza di sensibilità di altri nell’affrontare il tema possa avere conseguenze sulla sua salute“, aggiunge Ranucci. E il deputato di Italia viva, sempre via social, risponde: “Un grazie di cuore a Sigfrido Ranucci“.