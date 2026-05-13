Giusy Ferreri come Taylor Swift: la cantante deposita il marchio sonoro della propria voce contro i cloni fatti con l’AI

ROMA – Il timbro graffiato di Giusy Ferreri un segno distintivo e riconoscibile che d’ora in poi sarà protetto legalmente dai cloni creati con l’AI. La cantautrice ha depositato il marchio sonoro della propria voce all’Euipo, European Union Intellectual Property Office. Lo rivela Repubblica. È il primo caso in Europa dopo quello di Taylor Swift negli Usa: la popstar ha registrato la voce e l’immagine.

Nel deposito compare un file audio in cui la cantante pronuncia il suo nome: “Sono Giusy Ferreri”. Poche parole che serviranno per identificare e tutelare la sua voce e la sua identità da repliche realizzate con l’intelligenza artificiale, molto spesso identiche in tutto e per tutto all’originale.

“La registrazione del marchio sonoro e vocale rappresenta una frontiera moderna della protezione dei diritti della personalità e del branding artistico”, spiega a Repubblica Marco Mastracci, titolare dello studio Mpm Legal e legale della cantante. “Nell’era dell’intelligenza artificiale la riconoscibilità della voce assume un ruolo centrale anche rispetto a utilizzi non autorizzati, imitazioni e riproduzioni sintetiche”, aggiunge il legale.