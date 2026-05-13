Ia e farmacia ospedaliera, il confronto Sifo sulle opportunità

ROMA – Si apre domani a Roma il Corso di aggiornamento Sifo a carattere nazionale Opportunità e prospettive dell’Intelligenza Artificiale in Sanità, una due giorni che intende offrire ai partecipanti la possibilità di acquisire conoscenze di base sull’IA e sul machine learning in ambito sanitario, identificare i possibili ambiti di applicazione dell’IA nella logistica del farmaco e nella clinica, ed approfondire nel contempo gli aspetti etici, di privacy e responsabilità legale connessi agli sviluppi ed implementazioni di questo avanzatissimo ambito tecnologico.

IL CONFRONTO CON TUTTI GLI STAKEHOLDERS DEL SISTEMA

“Per la prima volta come società scientifica- dichiara Alessandra Mecozzi, responsabile scientifica dell’evento insieme ad Arturo Cavaliere ed Ugo Trama– abbiamo organizzato un corso nazionale che si è posto l’obiettivo di andare ad analizzare, comprendere e declinare quelle che sono già oggi le implicazioni dell’intelligenza artificiale in sanità. Il programma che abbiamo messo a punto ci permette di confrontarci con tutti gli stakeholders del sistema: clinici e direttori generali, Garante della privacy ed esperti Hta, eticisti e ricercatori di ambito tecnologico-informatico. L’interesse da cui ci siamo mossi è vastissimo e comprende la necessità di comprendere sia come l’intelligenza artificiale agisca sui nostri circuiti neuronali e quindi come possa influenzare quello che è il nostro pensiero, il nostro agire, che anche di comprendere come il mondo della produzione del farmaco intenda utilizzarla l’intelligenza artificiale, motivo per cui abbiamo programmato anche un intervento di Farmindustria“.

IL FORMAT PER LA SECONDA GIORNATA DI LAVORI

Una delle caratteristiche di questo workshop è il format prescelto per la seconda giornata dei lavori. La gran parte dell’agenda del 15 maggio sarà infatti occupata dallo svolgimento di sei distinti tavoli di lavoro dedicati a Logistica e Supply Chain Farmaceutica, Programmazione dei Fabbisogni e Pianificazione Sanitaria, Gestione del Paziente Politrattato, Valutazione delle Tecnologie Emergenti, Governance Clinico-Terapeutica ed Integrazione dell’IA nello sviluppo delle linee di attività del farmacista ospedaliero. “Il Corso terminerà con una messa in comune dei contenuti emersi all’interno dei Tavoli tematici- conclude Alessandra Mecozzi– ed è nostro obiettivo di giungere alla definizione di un Documento di indirizzo per la professione del farmacista ospedaliero nell’era digitale: l’auspicio di SIFO è che il Documento possa contenere alcune proposte operative per l’implementazione dell’IA nella pratica professionale. Siamo convinti che in questo modo il farmacista ospedaliero possa iniziare ad essere protagonista diretto di una innovazione di sistema che deve vedere tutti gli specialisti del comparto sanità diventare attori propositivi e non spettatori passivi”.