mercoledì 13 Maggio 2026

Lazio-Inter, l’Olimpico si blinda: i divieti, le chiusure e metro fino all’1.30

Scatta il piano sicurezza con aree pedonali e chiusure stradali. Trasporti potenziati e pass gratuito per i possessori del biglietto

Data pubblicazione: 13-5-2026 ore 11:09Ultimo aggiornamento: 13-5-2026 ore 11:09

ROMA – Conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma all’Olimpico questa sera dalle 21:00. Il piano viabilità e sicurezza previsto per gli eventi allo stadio sarà integrato con ulteriori misure specifiche per l’incontro. A partire dai provvedimenti nell’area nord, sono previsti raduni dei tifosi nella zona di Ponte Milvio.

DIVIETI DI SOSTA E SGOMBERI

Entro la mezzanotte di oggi, dovranno essere sgomberate dai veicoli (con contestuale divieto di sosta) le aree di largo Maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Contarini (esclusi i ciclomotori), viale Antonino di San Giuliano, piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz. Divieti anche in via Cassia (area Chiesa della Gran Madre di Dio) e sul lungotevere Flaminio. Sarà invece vietato il transito su viale Giusti della Farnesina, che diventerà completamente pedonale. Provvedimenti analoghi interesseranno viale dello Stadio Flaminio, piazzale Ankara, piazzale Maresciallo Giardino e i lungotevere della Vittoria e Oberdan.

LE STRADE CHIUSE AL TRANSITO

Per garantire la sicurezza dei pedoni, dalle ore 15:00 di oggi saranno chiuse al traffico:

  • Viale Tor di Quinto (tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz);
  • Lungotevere Maresciallo Diaz (tratto De Bosis);
  • Ponte Duca d’Aosta e lungotevere Cadorna, Fellini, della Vittoria e Oberdan.

Sono previste deroghe esclusivamente per i mezzi di soccorso, veicoli a due ruote, mobility sharing, trasporto pubblico (taxi e NCC compresi) e residenti autorizzati. I divieti potrebbero essere anticipati su indicazione della Questura in base al traffico.

METRO E BUS: SERVIZIO PROLUNGATO FINO ALL’1.30

La rete Atac potenzierà il servizio: tutte le linee della metropolitana (A, B, B1 e C) resteranno attive fino all’1.30, garantendo oltre cento corse aggiuntive. Anche il servizio di superficie sarà rafforzato, in particolare per le linee 2, 69, 280, 446 e 910.

Nota per i tifosi: Chi possiede il biglietto della finale può scaricare dal sito Atac un pass gratuito per il trasporto pubblico e i parcheggi di scambio, che rimarranno aperti fino alle 2:15.

COME ARRIVARE ALLO STADIO

L’area è servita da 20 collegamenti principali. Tra i più rilevanti: il 2 (Flaminio-Mancini), il 32 (Saxa Rubra-Ottaviano), il 280 (Ostiense-Mancini) e il 910 (Termini-Mancini). Chi arriva con le linee 61, 160 o 490 a piazzale Flaminio può poi proseguire verso lo stadio utilizzando il tram 2.

AREE PARCHEGGIO E PULLMAN

La gestione delle tifoserie è così suddivisa:

  • Tifosi Interisti: Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan (per bus e minivan); Piazzale Clodio per le vetture private.
  • Tifosi Laziali: Area di viale XVII Olimpiade.

È previsto l’arrivo di oltre 70 bus turistici da tutta Italia. Le Forze di polizia effettueranno controlli capillari già alle barriere autostradali e lungo le principali arterie di accesso al centro cittadino per garantire la massima sicurezza.

(Fonte romamobilita.it)

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