BOLOGNA – “L’acquisto di grandi quantità di semi di ricino online è tracciato? Può essere segnalato alle autorità doganali se è un privato ad ordinarli?”. C’è anche questa domanda tra i tanti messaggi che sono stati postati in un paio di forum sul web e su cui hanno puntato l’attenzione gli investigatori che stanno cercando di risolvere il giallo di Pietracatella, dove Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, 55 e 15 anni, sono morte avvelenate pochi giorni dopo Natale per aver ingerito ricina, una sostanza tossica e letale che qualcuno ha somministrato loro. Oltre alle tante (tantissime, si parla di 100 persone) audizioni di persone informate sui fatti che sono state ascoltate negli ultimi due mesi in Questura, soprattutto familiari e amici, per capire quali fossero i rapporti in famiglia e se in paese ci fossero motivi di invidia o rancore nei confronti di Antonella o della famiglia Di Vita, sotto la lente degli inquirenti sono finiti anche un paio di forum in cui, nei mesi precedenti al delitto (a partire dall’estate scorsa) l’argomento ricina da utilizzarsi come veleno è tornato più volte. Ma chi c’è dietro quel nickname che continuava a chiedere informazioni? E che a un certo punto è stato pure segnalato, tanto che ha cambiato forum e si è spostato su un altro.

DUE I PROFILI CHE HANNO FATTO DOMANDE

Sulla ricina, sono state fatte parecchie domande e gli investigatori vogliono capire se questo fatto abbia un collegamento con la morte di mamma e figlia a Pietracatella. Già qualche settimana fa si parlò, ad esempio, di alcune ricerche web ‘mirate’ sulla ricina che sarebbero state fatte da un istituto superiore di un paesino non lontano da Pietracatella. Nelle chat del forum, gli inquirenti hanno trovato decine di chat sul tema ricina andate avanti per mesi sul web. Ci sono stati in particolare due profili (due nickname quindi) che hanno posto con insistenza domande su questa sostanza velenosa.

“COME AVVELENARE UN INSEGNANTE”

Durante l’estate scorsa, un utente chiede alla community “come avvelenare un insegnante“. Dice che fa queste domande per la “trama di un romanzo” a cui starebbe lavorando. La cosa però non convince, evidentemente, tanto che alcuni utenti del forum segnalano la domanda e il nickname considerandolo un potenziale pericolo. L’utente anonimo allora sarebbe sparito da questo forum per spostarsi su un altro. Dove attacca di nuovo con la storia del romanzo: “Sto cercando di capire se la vittima finirebbe il pasto o sputerebbe tutto al primo boccone dal sapore troppo amaro. È importante per la trama del romanzo”.

Tra le informazioni chieste c’è anche “se esiste qualcosa che agisca sul sistema nervoso centrale in modo da impedire anche un solo grido. Qualcosa che sembri solo un collasso improvviso“. Gli inquirenti stanno passando al setaccio tutte queste domande e messaggi – sarebbero decine e decine- e stanno ovviamente cercando di capire quale fosse l’identità che ci celava dietro quei messaggi. C’è un collegamento con il giallo di Pietracatella? Le due cose sono collegate?

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