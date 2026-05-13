A Bologna parte il processo per l’omicidio del capotreno, Marin Jelenic in Aula

BOLOGNA – È iniziato poco fa, davanti alla Corte d’Assise di Bologna presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, il processo a carico di Marin Jelenic, il 36enne croato accusato dell’omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, accoltellato a morte nel tardo pomeriggio del 5 gennaio in un’area riservata ai dipendenti di un parcheggio della stazione ferroviaria del capoluogo emiliano. L’imputato, accusato di omicidio aggravato dai motivi abietti e dall’aver commesso il fatto all’interno o nelle immediate vicinanze di uno scalo ferroviario, venne arrestato nella serata del 6 gennaio a Desenzano del Garda, nel bresciano, e da allora è in carcere. A suo carico c’era un ordine di allontanamento dall’Italia: Jelenic avrebbe dovuto lasciare il Paese il 3 gennaio.

DISPOSTO IL GIUDIZIO IMMEDIATO

Nei confronti di Jelenic, presente in aula e difeso dall’avvocato Christian Di Nardo, è stato disposto il giudizio immediato, procedimento speciale che consente di saltare l’udienza preliminare e che di solito viene chiesto quando si ritiene che le prove siano evidenti, al termine dell’inchiesta sul delitto, conclusa in meno di due mesi dal pm Michele Martorelli. L’imputato è stato prima fatto sedere nella ‘gabbia’, poi è stato fatto spostare vicino al suo legale. Al momento non si conosce il movente del delitto, visto che Jelenic si è avvalso della facoltà di non rispondere nei due interrogatori svolti finora e dalle indagini non sono emersi contatti tra lui e Ambrosio prima dell’omicidio.

LE PROVE CONTRO JELENIC

Ad accusare il 36enne Jelenic sono il sangue della vittima trovato su una delle sue scarpe, sulla lama del coltello e sulla fodera, a cui si aggiungono le immagini delle telecamere della stazione, in cui si vede Jelenic seguire Ambrosio per alcuni minuti e poi allontanarsi dal luogo del delitto, anche se non ci sono immagini dell’accoltellamento.

LE RICHIESTE DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE

In aula è presente la fidanzata di Ambrosio, Francesca Ballotta, mentre chiederanno di costituirsi parte civile i genitori della vittima, Luigi ed Elisa (non presenti in aula), assistiti dall’avvocato Alessandro Numini, il Comune di Bologna, rappresentato dall’avvocato Antonio Carastro (presente in aula anche la delegata alla Legalità democratica Giulia Sarti), la Filt-Cgil di Bologna, assistita dall’avvocato Simone Sabattini, e la Fit-Cisl Emilia-Romagna, assistita dall’avvocato Giuseppe Fortino.