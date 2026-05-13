VIDEO| Il cantautore Giancane investito a Roma: “Mi è zompata una piccola falangetta dell’anulare sinistro”

ROMA – Piccola disavventura per Giancane, il cantautore è stato investito sabato scorso a Roma, su via del Circo Massimo. Sui social, è lo stesso artista – che sta per pubblicare il nuovo disco con i brani scelti con Zerocalcare per la serie Netflix “Due Spicci” – a rassicurare i fan sulle sue condizioni e a spiegare quanto accaduto.

“Sto bene, sto in piedi, posso fare tutto. L’unico problema è che mi è zompata una piccola falangetta dell’anulare sinistro con il quale suono“, dice in un video mostrando il dito completamente fasciato. Una conseguenza che influenzerà i prossimi live: “Sto in cura e spero si recuperi tutto, nelle prossime date canterò e suonerò il synth“.

Al secolo Giancarlo Barbati, ex componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto, Giancane poi aggiunge: “Psicologicamente tengo botta, ma poteva andare molto peggio e non stare qua a dirvelo”.

ESCE IL 22 MAGGIO “NON TI RICONOSCO PIÙ”

Tra i prossimi appuntamenti per Giancane c’è l’uscita di “Non ti riconosco più”, il terzo album, strumentale. Sarà disponibile da venerdì 22 maggio.

In questo lavoro, Giancane mette da parte la sua cifra stilistica abituale – quella dei testi tristi su musica felice – per esplorare una malinconia più nuda e viscerale. È un disco nato dalla necessità di dare un suono a stati d’animo che non sempre trovano spazio nei ritmi serrati di un album tradizionale.

Il cuore dell’opera risiede nel rapporto creativo con Zerocalcare: un “orecchio neutro” a cui affidare pezzi che, nati al pianoforte, sembravano destinati a rimanere privati. La forza di queste tracce emerge proprio nell’incontro con le immagini, una sintesi che le trasforma dando loro un senso nuovo e un ricordo meno amaro.

Nell’album, anche il brano scelto da Zerocalcare per la sigla della nuova serie animata Netflix “Due Spicci”, prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing.

Musicalmente, l’album si sviluppa come un organismo vivente: parte da un tema centrale che cambia pelle, passando attraverso variazioni elettriche, echi punk e derive elettroniche, per poi spogliarsi completamente. Nella seconda parte, la musica si ferma e lascia spazio solo al pianoforte e a brani puramente strumentali.

Senza il paracadute delle parole o della batteria, emerge un lato cinematico e inedito, dove ogni nota cerca (e trova) il suo posto. È un’immersione in una tristezza che non ha più bisogno di nascondersi, ma che finalmente accetta di farsi ascoltare per quello che è.

Giancane parla così del processo creativo che ha accompagnato l’album: “Mando sempre i pezzi a Michele perché mi fido del suo ‘orecchio neutro’: se una cosa arriva a lui, allora ha senso. Di solito come Giancane scrivo testi tristi su musica felice, ma spesso mi ritrovo al piano a fare musica puramente triste che non trova quasi mai spazio all’interno di un disco. Vedere queste tracce associate alle sue immagini le ha trasformate, dando loro un ricordo nuovo e forse meno amaro. È come se questi suoni, che ho scritto e interpretato, avessero finalmente trovato il loro posto.”

Racconta, invece, Zerocalcare: “Non so se è una coincidenza, lo spirito del tempo o la disperazione generazionale, ma, ogni volta che Giancane mi faceva ascoltare qualcosa, mi rendevo conto che stava mettendo in musica le atmosfere esatte della serie a cui stavo lavorando. Per questo, oltre alla sigla, anche molti pezzi sono finiti ad accompagnare alcuni dei momenti a cui sono più affezionato di Due Spicci.”

Di seguito la tracklist completa di “Non ti riconosco più”:

01 – Non Ti Riconosco Più

02 – Non Si Sa Mai

03 – Sigur

04 – Ottanta

05 – Novanta

06 – Hansia

07 – Non Vi Riconosco Più

08 – Depressione Sospesa

09 – Totem

10 – Gusci Vuoti

11 – Poveri

12 – Midnight

13 – Panico Emo

14 – Panico Instrumental

15 – Non Ti Riconosco più Instrumental