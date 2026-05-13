ROMA – Alberto Stasi insieme a un’altra già il “giorno dopo” il funerale di Chiara Poggi. A dirlo agli inquirenti, nelle audizioni di una decina di giorni fa, è stata Paola Cappa, una delle due sorelle gemelle cugine di Chiara Poggi. La donna, oggi 41enne, all’epoca del delitto aveva 22 anni. Agli inquirenti che le hanno chiesto come facesse a sapere di questo ‘fidanzamento’, ha spiegato che si è trattato di “una sua sensazione“, che poi avrebbe trovato conferme anche in una serie di articoli di giornale dell’epoca. Chi era questa presunta nuova fiamma? Una sua ex compagna di scuola, di cui Paola Cappa ha fatto nome e cognome agli inquirenti, di cui lei si ricordava.

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GLI AMICI DI MARCO POGGI

L’audizione di Paola Cappa è stata raccontata ieri sera durante la trasmissione Ignoto X in onda su La 7. Paola Cappa è stata ascoltata dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano il 5 maggio 2026, alla vigilia dell’audizione di Sempio. Le hanno chiesto se la vittima le avesse mai parlato degli amici di suo fratello. “No, non ho mai sentito mia cugina parlarmi di qualche amico particolare o di una frequentazione del fratello. Non conoscevo neanche Stasi, che ho conosciuto il giorno del funerale”.

L’IPOTESI DEL MOVENTE SESSUALE

A Paola Cappa è stato chiesto anche della sua ipotesi sul fatto che l’assassino potesse essere qualcuno che aveva fatto avances a Chiara Poggi ma era stato rifiutato. Un’ipotesi che la ragazza disse pochissimi giorni dopo il delitto, durante un’intervista, e che combacia in modo abbastanza inquietante con l’attuale scenario del delitto ricostruito dalla Procura di Pavia che accusa Andrea Sempio di aver ucciso la 26enne a seguito di un approccio sessuale rifiutato.

Paola ha risposto così: “Quell’ipotesi in realtà era molto casuale, l’ho detta perchè immaginavo potesse essere un’ipotesi delle tante, una normale reazione per dare una spiegazione di istinto, legata anche alla mia storia personale”. Paola Cappa aveva infatti raccontato, in quei giorni, di aver subito abusi da bambina e non di averne prima di allora parlato mai con nessuno, neanche in famiglia. “Ho pensato che forse mia cugina non avesse voluto confidarsi con nessuno”, ha detto Cappa davanti ai Carabinieri.

Se Chiara Poggi era più ‘vicina’ a lei nell’ultimo periodo? Anche alla luce del fatto che avesse lei avesse una gamba rotta e fosse ferma a letto. “No, non ricordo che la nostra frequentazione si fosse intensificata”, ha detto. Nel 2008, però, aveva detto proprio così, spiegando anche che Chiara la veniva a trovare a casa quasi tutti i giorni. “Non ho grossi ricordi, ero bombardata di farmaci che mi facevano dormire molto. Quello che avevo dichiarato all’epoca, in ogni caso, penso fosse più attendibile”.