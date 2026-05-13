mercoledì 13 Maggio 2026

VIDEO | Sal Da Vinci show all’Eurovision: porta sul palco una sposa e il Tricolore

Sul palco di Vienna, insieme a Sal Da Vinci, c'erano la fascinosa ballerina Francesca Tocca e una gigantesca bandiera dell'Italia

di Marcella PirettiData pubblicazione: 13-5-2026 ore 9:00Ultimo aggiornamento: 13-5-2026 ore 12:28

ROMA – Si può dire che sia stato un trionfo: Sal Da Vinci, dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2026, ha sbancato anche alla semifinale di Eurovision con la sua “Per sempre sì”. Per l’occasione, il cantautore napoletano aveva anche deciso di portare qualche sorpresa sul palcoscenico di Vienna: con lui, infatti, c’era una ballerina vestita da sposa. E nell’abito da sposa era ‘nascosta’ una bandiera dell’Italia, che a un certo punto è stata svelata e ha occupato mezzo palco, piazzata in bella vista dietro il cantante in tutte le inquadrature. Insomma, gli ingredienti per un grande successo di pubblico c’erano proprio tutti: “Per sempre sì” non solo è stata promossa, ma ha conquistato tutti. Infatti anche il pubblico la cantava a squarciagola. E chissà che non sarà proprio Sal Da Vinci a vincere la finale di Eurovision che andrà in onda sabato sera 16 maggio dallo Wiener Stadthalle di Vienna .

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IL FASCINO DI FRANCESCA TOCCA

Sul palco, con Sal Da Vinci, c’erano i ballerini Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, entrambi molto conosciuti in Italia perchè portati al successo dal talent show ‘Amici’ targato Maria De Filippi. Francesca Tocca si può dire sia stata una delle ballerine di punta del programma (dopo la mai dimenticata Anbeta Toromani): è stata anche sposata con Raimondo Todaro, coreografo e ballerino a propria volta.

SAL DA VINCI PUÒ VINCERE?

L’Italia ha vinto l’Eurovision Song Contest tre volte: nel 1964 con Gigliola Cinquetti e “Non ho l’età”; nel 1990 con Toto Cutugno e “Insieme: 1992”; nel 2021 con Måneskin e “Zitti e buoni”. Lo scorso anno la canzone di Lucio Corsi “Volevo essere un duro” è stata una delle proposte più amate dell’edizione 2025, rimasta fuori dalla top 5 per un soffio.

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