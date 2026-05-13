mercoledì 13 Maggio 2026

L’oroscopo del 13 maggio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 13-5-2026 ore 8:06Ultimo aggiornamento: 13-5-2026 ore 8:06

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Tensione per il lavoro, attenzione ai falsi amici. Attento ai soldi perché alcuni incassi sono sopraffatti dalle spese.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se manca l’amore da tempo, potrebbe tornare. Particolarmente affettuosi sono i rapporti in famiglia.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Sta per arrivare un piccolo premio, le emozioni sono più facili da gestire. Progressi nel campo pratico, soluzioni nella vita domestica; attenzione solo alle questioni legali o di carattere economico.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In questo momento c’è forte stanchezza, qualcuno ha riportato un po’ di tensione in casa. Non farti prendere dall’ansia e mantieniti sul terreno che ti è più congeniale. Meglio l’attività.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Recuperi molto nel pomeriggio, ma al mattino sembri sbandato, stanco, forse hai dormito male oppure qualcuno ha cercato di farti innervosire.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Ci sono giornate in cui chiudi col mondo e parli poco. Puoi rinnovare questioni pratiche e lavorative. Chiarisci i tuoi rapporti sentimentali.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

C’è una certa confusione nei tuoi pensieri e nei propositi. Incontri, amicizie, il lavoro viene prima di tutto il resto. L’amore è ostacolato o in discussione.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Evita gli scontri, non ti senti in perfetta forma. Entro poco sarà necessario fare scelte importanti. Polemiche con un Sagittario.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Difficile farti contento! Oggi aspèttati qualche ritardo se devi concludere un affare. Segui un’alimentazione sana e riposa di più.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata che offre buoni spunti per le idee. La situazione da un punto di vista lavorativo si risveglia. Non bisogna sottovalutare contatti con altre città, come si dice da cosa nasce cosa…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Il partner può aver bisogno del tuo appoggio, qualche incertezza al mattino. Entro poco farai una scelta di lavoro e non dovrai, comunque, decidere sulla base dell’istintività, ma solo del raziocinio.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Le tue buone idee sono valorizzate, ora potrebbe anche arrivare qualche arretrato, denaro che qualcuno ti deve. Nuovi incontri piacevoli.


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