Meteo, le previsioni di mercoledì 13 maggio 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

La pressione si mantiene bassa sull’Italia. La giornata sarà contraddistinta da un tempo che sarà spiccatamente instabile al Centro-Sud con rovesci o temporali a carattere irregolare. Il tempo sarà più soleggiato sulle Isole Maggiori e asciutto, ma spesso coperto o quanto meno molto nuvoloso al Nord. Temperature in diminuzione al Centro-Nord. Venti in gran parte di Libeccio.

NORD

La pressione si mantiene bassa sulle nostre regioni, ma in questa giornata non ci saranno precipitazioni degne di nota se non qualcuna sull’Appennino emiliano. Sul resto dei settori il tempo sarà più asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o anche coperto. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, di Libeccio sul Mar Ligure. Temperature massime in diminuzione. Valori massimi attesi tra i 18 e i 20°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

La pressione è bassa. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo spiccatamente instabile. La nuvolosità ben presente provocherà delle precipitazioni che potranno assumere carattere temporalesco e con possibili locali grandinate. Bel tempo in Sardegna. I venti soffieranno di Libeccio sui settori occidentali, saranno variabili sull’Adriatico. Calo termico. Valori massimi compresi tra i 15 e i 20 gradi su gran parte delle città.

SUD E SICILIA

La pressione si mantiene bassa sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile su Campania, Basilicata e Puglia; su queste regioni ci saranno precipitazioni irregolari, localmente sotto forma di temporale. Il tempo sarà più stabile, soleggiato e anche più caldo su Sicilia e Calabria. I venti saranno variabili, mari generalmente mossi. Valori massimi attesi tra i 16°C di Potenza e i 24°C di Palermo.