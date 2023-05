VIDEO | Benvenuto Zelensky. Mattarella al Presidente ucraino: “Sostegno militare e umanitario”

ROMA – “L’Italia dà il benvenuto al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia”. Lo ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il Premier ucraino è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma sarà a Roma per una visita lampo.

MATTARELLA A ZELENSKY: “UN ONORE AVERLA QUI, SIAMO AL VOSTRO FIANCO”

“Per l’Italia è un onore averla qui a Roma. Sono lieto di incontrarla nuovamente dopo il nostro incontro di oltre tre anni addietro, anche se la condizione che state affrontando è ben diversa. Noi siamo pienamente al vostro fianco, benvenuto presidente”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale, al presidente ucraino Zelensky. “Riconfermo pieno sostegno Italia a Ucraina sul piano degli aiuti militari, finanziario, umanitario e della ricostruzione, sul breve e lungo termine. Sono in gioco non solo l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l’ordine internazionale- ha proseguito Mattarella- “La pace, per la quale tutti lavoriamo, deve ripristinare la giustizia e il diritto internazionale. Deve essere una pace vera e non una resa”.

ZELENSKY: “SIAMO LA PER PACE MA GIUSTIZIA SU TUTTO TERRITORIO”

“Noi siamo per la pace, la nostra vittoria è la pace. Siamo aperti a tutti i contributi internazionali, ma la guerra la stiamo subendo sul nostro territorio e la pace deve prevedere la giustizia su tutto il nostro territorio”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, incontrando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Sono qui per ringraziare l’Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi Draghi e Meloni. Abbiamo con l’Italia valori comuni”, ha detto il presidente dell’Ucraina.

In agenda anche un incontro con la premier Giorgia Meloni e con Papa Francesco. La Sala Stampa della Santa Sede ha confermato l’udienza di oggi pomeriggio in Vaticano.

