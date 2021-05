Roma, al liceo Albertelli studenti esplorano il mondo della fisica

ROMA – Con la teoria cinetica dei gas e una simulazione virtuale dell’agitazione termica: così gli studenti e le studentesse del liceo classico ‘Pilo Albertelli’ di Roma hanno dato il via al progetto PCTO ‘Lab2Go’ dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), nato in collaborazione con Sapienza Università di Roma. Giunto alla sua quinta edizione, l’incontro emerge con l’obiettivo di riproporre vecchi strumenti presenti nell’istituto, con lo scopo di aggiustarli e renderli fruibili all’interno del loro laboratorio scolastico. Da qui il nome del progetto ‘Come funziona questo vecchio aggeggio?!?. La Fisica svelata rispolverando antichi strumenti’.



“Abbiamo bisogno di un campo magnetico per sollecitare il sistema molla-piastra. Le correnti elettriche generano campi magnetici, e sappiamo anche che i solenoidi – cioè le bobine – sono ottimi dispositivi per creare campi magnetici intensi e omogenei” spiega uno degli studenti tra i tanti esperimenti già effettuati per poi arrivare alla soluzione finale del fenomeno. Spaziando dalla termodinamica al magnetismo, i ragazzi dell’istituto si sono resi protagonisti assoluti di questa lezione-racconto ricca di simulazioni e soluzioni. Complici? La passione per la scienza e l’ampia dedizione con la quale riescono a offrire chiare spiegazioni su temi rinomatamente complessi.