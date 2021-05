Laurito: “Draghi deve sacrificarsi per altri due anni, e Mattarella per un secondo mandato”

ROMA – “Draghi deve sacrificarsi a stare al governo altri due anni“. Pasquale Laurito, autore della Velina Rossa, ipotizza che a febbraio il Parlamento possa votare un secondo mandato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo per consentire la necessaria continuità all’esecutivo, con a capo Mario Draghi. “Per risollevare l’economia e soprattutto per garantire che i quattrini che arriveranno all’Italia non vadano a finire in altre cose che non siano serie. E l’unico che può dare serietà è Draghi“, aggiunge Laurito.

Ma all’attuazione del Recovery Plan non può pensarci il nuovo premier, dopo le elezioni? “Gli altri scialacquano, a cominciare da Salvini. Perché promettono, promettono, promettono… L’amministrazione finanziaria buona può essere garantita solo da Draghi”. Bisognerà convincere Mattarella a restare al Colle. “È un sacrificio che il presidente deve fare. So bene che è contrario a prolungare il settennato con un secondo mandato, ma dovrebbe accettarlo per un bene superiore. L’ha fatto persino Napolitano…”.