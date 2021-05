São Paulo will invest R$ 200 million in the recovery of the cultural sector

by João Marcelo

SAO PAULO – The government of São Paulo this week announced a record investment of R $ 200 million in 9,340 cultural projects in the state, this amount is 12% higher than it was invested in 2020. The objective is to stimulate the resumption of cultural and creative activities, strongly impacted by the crisis generated by the coronavirus pandemic, and to encourage the generation of income, employment and development. The expectation is to move the economy by 300 million reais and generate 138 thousand new jobs in the job market.

The money will be made available through the Cultural Action Program (Proac) Direct of R $ 100 million, Proac Editais with R $ 60 million and Juntos pela Cultura with R $ 20 million. In addition, the state government obtained an injunction that authorizes the use of the resources of the Aldir Blanc Law reverted from the municipalities to the State. There will be R $ 18 million for 11 lines of awards in the areas of theater, dance, circus, literature, visual arts, music, audiovisual and Points of Culture.

In total there will be 36 categories open in the public notices, including three new ones. One focused on cultural projects related to the Centennial of the Modern Art Week of 1922, another for proposals related to the Bicentennial of the Independence of Brazil and the last for the first works of beginning artists.

Before the pandemic, the cultural sector generated 3.9% of the state’s GDP, about R $ 78.35 billion. According to data from Itaú Cultural, released by the state government, 40% of jobs were lost in the sector in the state during the pandemic, which means 183 thousand jobs.

A SAN PAOLO DEL BRASILE INVESTIMENTI IN 9.340 PROGETTI CULTURALI

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Investimenti in 9.340 progetti nel settore della cultura per un totale di circa 200 milioni di reais, circa 31 milioni di euro. Una cifra, questa, 12 per cento superiore a quella investita nel 2020. Ad annunciarli è il governo dello Stato di San Paolo.

L’obiettivo è stimolare la ripresa delle attività culturali e creative, colpite dalla crisi provocata della pandemia del nuovo coronavirus, e incentivare la creazione di reddito, lavoro e sviluppo. L’aspettativa è movimentare l’economia per 300 milioni di reais, circa 46 milioni di euro, e generare 138mila nuovi posti di lavoro.



I fondi verranno messi a disposizione attraverso il Programa de Acao Cultural (Proac) Direito per 100 milioni di reais (circa 15 milioni di euro), Proac Editais con 60 milioni di reais (poco più di 9 milioni di euro) e Juntos pela Cultura per 20 milioni di reais (circa 3 milioni di euro). Oltre a questo, il governo statale ha ottenuto un’ingiunzione che autorizza l’uso delle risorse della legge Aldir Blanc, che vengono trasferite dai Comuni allo Stato. Si tratta di 18 milioni di reais (2,8 milioni di euro), per 11 linee di finanziamento nei settori di teatro, danza, circo, letteratura, arti visuali, musica, audiovisuale e Pontos de Cultura.

In totale saranno 36 le categorie aperte nei bandi pubblici, di cui tre nuove: uno dedicato ai progetti culturali promossi in occasione del centenario della Settimana di arte moderna del 1922, un altro in relazione al bicentenario dell’indipendenza del Brasile e un ultimo per le opere prime.



Prima della pandemia, in Brasile il settore culturale rappresentava il 3,9 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), ovvero 78,35 miliardi di reais, poco più di 12 miliardi di euro. Stando ai dati dell’istituto Itaù Cultural divulgati dal governo, il 40 per cento dei posti di lavoro del settore sono andati perduti durante la pandemia. Si tratta di 183mila posti di lavoro.

SÃO PAULO INVESTIRÁ R$ 200 MILHÕES NA RECUPERAÇÃO DO SETOR CULTURAL

por João Marcelo

SAO PAULO – O governo de São Paulo anunciou nesta semana um investimento recorde de R$ 200 milhões em 9.340 projetos culturais do estado, esse valor é 12% maior do que foi investido em 2020. O objetivo é estimular a retomada das atividades culturais e criativas, fortemente impactadas pela crise gerada pela pandemia do coronavírus, e incentivar a geração de renda, emprego e desenvolvimento. A expectativa é movimentar a economia em 300 milhões de reais e gerar 138 mil novas vagas no mercado de trabalho.

O dinheiro será disponibilizado através do Programa de Ação Cultural (Proac) Direto de R$ 100 milhões, Proac Editais com R$ 60 milhões e o Juntos pela Cultura com R$ 20 milhões. Além disso, o governo estadual obteve uma liminar que autoriza o uso dos recursos da Lei Aldir Blanc revertidos dos municípios ao Estado. Serão R$ 18 milhões para 11 linhas de prêmios nas áreas de teatro, dança, circo, literatura, artes visuais, música, audiovisual e Pontos de Cultura.

No total serão 36 categorias abertas nos editais, entre elas três novas. Uma voltada para projetos culturais relacionados ao Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, outra para propostas relativas ao Bicentenário da Independência do Brasil e a última para as primeiras obras de artistas iniciantes.

Antes da pandemia, o setor cultural gerava 3,9% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, cerca de R$ 78,35 bilhões. De acordo com dados do Itaú Cultural, divulgados pelo governo do estado, 40% dos postos de trabalho foram perdidos no setor no estado durante a pandemia, fechando 183 mil vagas.